На Донбассе боевики восемь раз открывали огонь, ранен украинский военный

За текущие сутки 23 января в зоне боевых действий на Донбассе противник открывал огонь восемь раз. Ранен один военный, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – заявили в Минобороны.

Неподалеку Талаковки боевики выпустили восемь мин из минометов калибра 82 мм. Два обстрела возле н.п. Опытное произошли из противотанкового ракетного комплекса (два выстрела) и стрелкового оружия. Рядом с Красногоровкой применяли стрелковое оружие, неподалеку Широкиного – гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Два обстрела возле Хутора Вильный производились из гранатометов разных систем и крупнокалиберного пулемета. Рядом с Ореховым стреляли из гранатометов.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.