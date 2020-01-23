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Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)

Источник СМИ сообщил, что Бернацкой вручат подозрение, как только она вернется. 

Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Георгий Логвинский
Фото: facebook/Георгий Логвинский

Подозреваемая в присвоении 54 миллионов гривен экс-первая заместительница министра юстиции Наталья Бернацкая и фигурант этого дела, экс-нардеп Георгий Логвинский, выехали из страны. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут "Українські новини".

"Бернацкой на данный момент нет в стране. Логвинский давно выехал", – сказал он.

По словам источника, Бернацкой лично вручат подозрение, как только она вернется в Украину. Отмечается, что Логвинскому подозрение пока не сообщали, оно находится на подписи у заместителя генпрокурора Виктора Чумака. 

Обновлено. В комментарии LB.ua Бернацкая сообщила, что находится в Давосе, и об этом она информировала детективов НАБУ. 

"Я нахожусь в Давосе. И об этом написала детективам, которые меня вызвали на допрос в понедельник. В определенное время я планирую прийти на допрос", – сказала она.

Также на своей странице в Facebook она написала, что узнала новость о подготовке подозрения относительно выполнения решения Европейского суда по правам человека уже находясь на экономическом форуме.

"После выполнения решения по делу, которое стало предметом внимания НАБУ, Министерство юстиции уже в двух инстанциях выиграло регрессное дело по возмещению выплаченных по решению ЕСПЧ средств в госбюджет из компании, которая годами под прикрытием моратория его не выполняла.Таким образом мы предупредили начисление многомиллионой компенсации за нарушение со стороны Украины и в ближайшее время завершится рассмотрение дела против компании-нарушителя", – пояснила она. 

Напомним, в НАБУ сообщили, что вручили шесть подозрений по так называемому делу "Золотого мандарина". Среди подозреваемых - бывший уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ (эту должность занимал Борис Бабин), бывший первый заместитель министра юстиции (это была Наталья Бернацкая), три человека из окружения бывшего народного депутата (компанию "Золотой мандарин" связывают с Георгием Логвинский, в материалах НАБУ указан как "депутат Л.") и бенефициар частной компании.

В 2000-х годах компания "Золотой мандарин ойл" передала "Киевэнерго" на хранение 41 тыс. тонн мазута, та позже его вернуть отказалась. Компания "Золотой мандарин" не обратилась в исполнительную службу, а пошла в Европейский суд по правам человека.

Следствие считает, что истец скрыл от ЕСПЧ часть обстоятельств дела, и в результате компания получила решение о компенсации 54,179 млн гривен. Минюст рассмотрел эту ситуацию, а в 2015 году уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин подписал документ об урегулировании спора.

ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты Украиной дополнительной компенсации компании "Золотой мандарин", обязав Украину исполнить только решения судов по возврату компании стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета, а затем в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" по возврату этих средств.

То есть фактически долг вместо частной компании выплатило государство, что привело к убытку в размере 54,179 млн гривен. 

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