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Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через четыре блокпоста

Ограничения проезда могли быть из-за того, что оккупанты скрывают запрещенную деятельность.

Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через четыре блокпоста
Фото: president.gov.ua

Украинская сторона СЦКК сообщила об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ через четыре блокпоста. Об этом на фейсбуке сообщил пресс-центр ООС.

"В ежедневном отчете от 22 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Заиченко, Сосновское, Новоазовск и Приморское на юге Донецкой области", - сказано в сообщении.

Через эти блокпосты осуществляется проезд в район, в котором согласно пятому пункту Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

"Ограничения свободы передвижения патрулей Миссии в указанный район могут иметь цель скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - отметили в штабе ООС.

Украинская сторона СЦКК также подчеркнула, что действия по препятствованию выполнений представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии недопустимы.

Напомним, в начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе одного из обстрелов получил ранение украинский военнослужащий.

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