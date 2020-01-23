Бернацкая и Бабин получили подозрения по делу "Золотого мандарина"

Национальное антикоррупционное бюро вручило шесть подозрений по так называемому делу "Золотого мандарина".

Об этом говорится на сайте НАБУ.

В 2000-х годах компания "Золотой мандарин ойл" передала "Киевэнерго" на хранение 41 тыс. тонн мазут, та позже его вернуть отказалась. Компания "Золотой мандарин", подконтрольная бывшему народному депутату, имея на руках решение Хозяйственного суда Киева, не обратилась в исполнительную службу, а пошла в Европейский суд по правам человека.

Следствие считает, что истец скрыл от ЕСПЧ часть обстоятельств дела, и в результате компания получила решение о компенсации 54,179 млн гривен.

Минюст рассмотрел эту ситуацию, а в 2015 году уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин подписал документ об урегулировании спора.

ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты Украиной дополнительной компенсации компании "Золотой мандарин", обязав Украину исполнить только решения судов по возврату компании стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета, а затем в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" по возврату этих средств.

То есть фактически долг вместо частной компании выплатило государство, что привело к убытку в размере 54,179 млн гривен.

Среди подозреваемых - бывший уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ (эту должность занимал Борис Бабин), бывший первый заместитель министра юстиции (это была Наталья Бернацкая), три человека из окружения бывшего народного депутата (компанию "Золотой мандарин" связывают с Георгием Логвинский, в материалах НАБУ указан как "депутат Л.") и бенефициар частной компании.

Им вменяют ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.