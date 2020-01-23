Освобожденные из российских колоний по делу "Хизб ут-Тахрир" Примов и Ваитов вернулись в Крым

Они будут ограничены в правах на протяжении восьми лет.

Фото: facebook.com/lutfiye.zudiyeva Рустем Ваитов

Отбывшие пятилетний срок в российских колониях крымские татары Юрий (Нури) Примов и Рустем Ваитов вернулись на полуостров. Об этом сообщила активистка Лутфие Зудиева на своей странице в Facebook.

Перед вылетом домой бывшие политзаключенные по делу "Хизб ут-Тахрир" записали видеоролик, в котором поделились подробностями отбывания наказания за "участие в террористической организации".

"О том, что народ нас ждет давно, было ясно из писем, которые нам отправляли. Чуть ли не в каждом письме было сказано, что за нас молятся", – сказал Ваитов.

Примов также сообщил, что он и другие осужденные получали много писем из разных стран.

"Было понятно по открыткам, письма от матерей, сестер, жен были особенно дорогие и трогательные слова. Было понятно, что родные тоже переживают", – сообщил Примов.

Фото: facebook.com/lutfiye.zudiyeva Юрий Примов

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что освобожденные после пятилетнего заключения в колонии фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов еще восемь лет будут ограничены в правах и свободах.

Рустему Ваитову нельзя участвовать в массовых и других мероприятиях, запрещено выезжать за пределы Симферопольского района, находиться за пределами своего дома в период с 22:00 до 6:00. А Нури Примову запрещено покидать территорию Крыма без соответствующего разрешения управления так называемого МВД России по Крыму.

Напомним, что Рустем Ваитов, Руслан Зейтуллаев, Юрий Примов, Ферат Сайфуллаев были незаконно задержаны в с. Орлиное под Севастополем в январе и апреле 2015 года. Зейтуллаеву инкриминировали организацию деятельности террористической организации, остальным – участие в ней.

После полутора лет судов в сентябре 2016 Северо-кавказский окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Примова, Ваитова, Сайфуллаева к пяти годам в колонии общего режима, Зейтуллаеву дали семь лет, но потом пересмотрели приговор и осудили к 15 года колонии строгого режима.

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу. После оккупации Крыма начались массовые задержания крымских татар, которые принадлежат к этой религиозной организации.

22 января завершился срок приговора для двоих из четырех осужденных.