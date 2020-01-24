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Рассмотрение дела подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко отложили до 12 февраля

Пока он остается под стражей. 

Рассмотрение дела подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко отложили до 12 февраля
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение дела подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко (Риффмастера). Перерыв объявили в связи с тем, что суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об  истребовании документов, которые касаются походки Антоненко, сообщил корреспондент LB.ua.  

Адвокаты подозреваемого требовали документы с выводами экспертов относительно роста причастного к преступлению человека, который не совпадает с ростом подозреваемого. 

Пока Андрей Антоненко будет находиться под стражей. Срок его меры пресечения заканчивается 8 февраля.

Напомним, 8 января Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на арест Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета.

По ходатайству адвокатов Антоненко в заседании был объявлен перерыв до 10 января, так как его не доставили в зал суда. Антоненко принимал участие в заседании с помощью видеотрансляции, что, по мнению адвокатов, не дало возможности полноценно оказать ему правовую помощь.

10 января Киевский апелляционный суд отклонил жалобу защиты Андрея Антоненко на меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Антоненко был арестован 14 декабря. По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. 

За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого замглаву Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Катерина Петренко
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