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САП закрыла дело о взятках от Партии регионов против экс-главы ЦИК Охендовского

Это произошло из-за истечения сроков расследования. 

САП закрыла дело о взятках от Партии регионов против экс-главы ЦИК Охендовского
Глава ЦИК Михаил Охендовский
Фото: Сергей Нужненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство относительно бывшего главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в связи с истечением сроков досудебного расследования. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на представителя САП.

"Дело закрыли в конце декабря 2019 года", – сказал он.

По словам представителя САП, оно было закрыто после того, как суд отменил решение о приостановлении следствия, следовательно дело было возобновлено, однако сроки расследования истекли. Его расследование длилось с 2016 года.

В 2018 году Соломенский районный суд отменил решение САП о приостановке расследования уголовного производства в отношении Охендовского.

В июне 2017 года САП приостановила расследование дела экс-председателя ЦИК. Тогда глава САП Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт в отношении Охендовского не готов для передачи в суд.

Напомним, Охендовского подозревали в получении более 1 млн гривен взяток от Партии регионов. Детективы НАБУ установили, что председатель ЦИК в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок, связанных со своей профессиональной деятельностью, которые, по версии следствия, были профинансированы средствами ПР.

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