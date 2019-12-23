САП передала в суд дело о хищении ценной земли Академии аграрных наук под Киевом

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело о незаконном завладении особо ценными землями Национальной академии аграрных наук, которое происходило в 2013-2014 годах. Обвиняемыми в этом расследовании стали девять лиц, в том числе и один сотрудник СБУ, сообщили на странице САП в Facebook.

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, советник президиума НААН от Службы безопасности Украины, ГУ Госземагентства в Киевской области, в период с сентября 2013 по сентябрь 2014 умышленно, из корыстних побуждений путем злоупотребления служебным лицом ее положения, совершали завладение 138 земельными участками общей площадью 13,2564 га, размещенными на территории Гантенского сельсовета Киевской области", - объяснили в прокуратуре.

Эти земли были сформированы вследствие изъятия 15,12 га особо ценной земли ГП "Чабаны", а их рыночная стоимость составляла 42 553 000 гривен.

Также обвиняемые собирались завладеть еще шестью земельными участками общей площадью 0,581 га, стоимость которых - 1 436 000 грн.

Среди обвиняемых - шесть служебных лиц Национальной академии аграрных наук и ее структурных подразделений, два - бывшие чиновники ГУ Госземагентства в Киевской области, один сотрудник СБУ.

Их действия квалифицируются как присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах; неоконченное покушение на преступление.

Обвинительный акт отправлен в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, в марте Национальное антикоррупционное бюро предъявило семь подозрений по делу о хищении земли Национальной академии аграрных наук Украины, расположенной в пригороде Киева.

Тогда среди подозреваемых были пять сотрудников НААН и ее подразделений (среди них - бывший президента Академии, вице-президент, директор Института земледелия), бывший начальник управления в Главном управлении Госземагентства в Киевской области и сотрудник СБУ, который был советником президиума НААН.