Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко

Столичная детская железная дорога впервые не ушла в отпуск на зимний сезон. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Это одна из девяти детских железных дорог в Украине и единственная, имеющая две автономных станции. Между прочим, вокзал станции "Киев-Пассажирский-Детский" в этом году вошел в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире мини-копия действующего Центрального железнодорожного вокзала в Киеве", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что только в столице на детской железной дороги, кроме тепловозов, есть паровоз 1932 производства. Еще одной особенностью этой железной дороги является наличие крупнейшего в Европе узкоколейного виадука длиной 100 метров и высотой - 25 метров.

Кроме того, в вагонах детской железной дороги работает отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и Wi-Fi. К новогодним праздникам запущен праздничный поезд, который украсили иллюминацией и гирляндами.

Напомним, киевляне разделились в своем отношении к оценке деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Примерно одинаковое количество жителей столицы довольны его работой и недовольны.

Были опрошены 1000 человек, ошибка репрезентативности - не более 3,2%.

42% опрошенных заявили, что довольны деятельностью киевского городского головы Кличко, 49% - недовольны.