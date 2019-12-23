S&P: Россия ищет альтернативные корабли, чтобы закончить "Северный поток-2"
S&P: Россия ищет альтернативные корабли, чтобы закончить "Северный поток-2"
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье
Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье
Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно
Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
На западной границе Украины образовались километровые очереди
На западной границе Украины образовались километровые очереди
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко

К новогодним праздникам запущен поезд, украшенный иллюминацией и гирляндами.

Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко
Фото: КГГА

Столичная детская железная дорога впервые не ушла в отпуск на зимний сезон. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. 

"Это одна из девяти детских железных дорог в Украине и единственная, имеющая две автономных станции. Между прочим, вокзал станции "Киев-Пассажирский-Детский" в этом году вошел в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире мини-копия действующего Центрального железнодорожного вокзала в Киеве", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что только в столице на детской железной дороги, кроме тепловозов, есть паровоз 1932 производства. Еще одной особенностью этой железной дороги является наличие крупнейшего в Европе узкоколейного виадука длиной 100 метров и высотой - 25 метров.

Кроме того, в вагонах детской железной дороги работает отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и Wi-Fi. К новогодним праздникам запущен праздничный поезд, который украсили иллюминацией и гирляндами.

Напомним, киевляне разделились в своем отношении к оценке деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Примерно одинаковое количество жителей столицы довольны его работой и недовольны.

Были опрошены 1000 человек, ошибка репрезентативности - не более 3,2%.

42% опрошенных заявили, что довольны деятельностью киевского городского головы Кличко, 49% - недовольны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также