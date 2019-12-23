"Киевводоканал" намерен реконструировать Левобережный коллектор за 1 млрд гривен

Срок проведения работ - по 31 декабря 2023 года.

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" объявило тендер на реконструкцию Левобережного коллектора в Дарницком районе Киева с ожидаемой стоимостью 1,037 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Трасса коллектора от берега Днепра проходит вдоль ул. Масловка, дачной застройки урочища Осокорки, ул. Коллекторной, между территориями жилых районов "Осокорки-Северные" и "Осокорки - Центральные".

Конечный срок подачи предложений - 20 января, аукцион запланирован на 25 февраля.

Срок проведения работ - по 31 декабря 2023 года.

Напомним, в марте "Киевводоканал" объявлял тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации.

Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий.

Предусмотренный срок реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации - 6 лет.