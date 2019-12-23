На Донбассе в ходе перестрелки с боевиками погиб боец ​93-й бригады "Холодный Яр"

В зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в фейсбуке.

"Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады "Холодный Яр" - солдата Соловьева Германа Игоревича, 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", - говорится в сообщении.

Герман был механиком-водителем. Из-за высокого роста имел позывной "Маяк".

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", - говорят про него побратимы.

Герман Соловьев родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные Силы пришел в сентябре 2018 года, а к 93-й бригаде присоединился, когда та вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком.

У погибшего осталась мать.

Напомним, в воскресенье боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.