Дело о растрате более $2 млн руководством "Спецтехноэкспорта" направили в суд

Речь идет и фиктивном контракте с ОАЭ, заключенном для посредничества с Минобороны Индии.

САП завершила досудебное расследование растраты служебными лицами "Спецтехноэкспорта" 2,225 млн долларов (55,5 млн гривен). Средства принадлежали ГП "Завод 410 гражданской авиации". Оба предприятия входят в концерн "Укрборонпром".

Обвинительные акты составлены на пятерых лиц, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Среди обвиняемых – два бывших директора ГП "Спецтехноэкспорт"; бывший замдиректора "Спецтехноэкспорт"; бывший заместитель директора департамента контракта №1 этого же предприятия, который ныне является предпринимателем.

Их действия квалифицировали по ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (предварительный сговор, присвоение или растрата имущества и служебная подделка).

"По данным следствия, в 2014 году по инициативе руководства "Спецтехноэкспорта" госпредприятие заключило дополнительный договор с иностранной компанией, который предусматривал предоставление компанией-нерезидентом услуг по сопровождению одного из внешне-экономических контрактов. По этому контракту "Спецтехноэкспорт" должен был поставить продукцию, изготовленную на ГП "Завод 410 ГА", – сообщили в НАБУ.

Посредничество нерезидента должно было обеспечить заключение и дальнейшее выполнение внешне-экономического контракта, за что "Спецтехноэкспорт" заплатил 2,225 млн долларов, принадлежащих "Заводу 410 ГА". Вместо этого компания-нерезидент заявленные услуги не предоставляла.

Речь идет о контракте "Завода 410 ГА" с Министерством обороны Индии. "Спецтехноэкспорт" привлек компанию из ОАЭ в качестве коммерческого посредника. Ее услуги были фиктивными, но в 2015 году они обошлись "Заводу 410 ГА" в более чем 2 млн долларов.

Договор о модернизации 105 самолетов Ан-32, принадлежащих индийским ВВС, был заключен между Индией и "Спецтехноэкспортом" в 2009 году.

Напомним, что в марте 2019 Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали на тот момент действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта", а также еще троих бывших чиновников в растрате 55 млн гривен. Четырем из них была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Бывшему замдиректора назначили круглосуточный домашний арест.