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Регистрация на ВНО начнется с 3 февраля

Регистрация будет длиться до 24 марта.

Регистрация на ВНО начнется с 3 февраля
Фото: konkurent.in.ua

Со следующего понедельника, с 3 февраля в Украине начнется регистрация на внешнее независимое оценивание. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся для ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.

"Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр", - сказано в сообщении.

Процедура регистрации будет зависеть от того, будет ли желающий проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и нет. Для вторых предусмотрена специальная регистрация. Обработка регистрационных документов региональными центрами происходит не более 10 рабочих дней.

Во время основного периода регистрации, можно также зарегестрироваться и в дополнительной сессии ВНО. На это имеют право лица, которые не могут пройти внешнее оценивание во время основной сессии. 

Напомним, С 17 декабря вступили новые правила поступления в вузы в 2020 году. 

Теперь на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО четырех годов: 2017 (кроме иностранного языка), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам.

Абитуриент сможет подавать сертификаты в любой комбинации, например, в одном пакете один сертификат 2017 года, другой – 2018 или любого иного, также можно подать результаты тестирования по всем предметам за один год.

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