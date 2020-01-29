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Электронные водительские права разрешили использовать при посадке на поезд и внутренние авирейсы

Пока что услуга запущена в качестве эксперимента. 

Электронные водительские права разрешили использовать при посадке на поезд и внутренние авирейсы
Фото: mtu.gov.ua

Кабмин разрешил использовать электронные водительские права для удостоверения личности в поездах, а также на внутренних авиарейсах. Об этом на фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня на заседании правительство поддержало внедрение эксперимента. Во время путешествия поездом, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренних авиарейсах для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронное удостоверение водителя через приложение "Дія", - написал он.

Напомним, первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія" было запущено 11 декабря 2019 года. С его помощью можно в электронном виде использовать водительские права и технический паспорт.

Для регистрации в приложении нужно указать полное имя, операционную систему смартфона, номер телефона, адрес электронной почты, свой основной банк и документы - водительские права или техпаспорт.

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