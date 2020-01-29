Определенные лица не хотят экстрадиции подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина, - Офис генпрокурора

По упрощенной процедуре экстрадиция может занять 30-40 дней, если она будет обжалована – то дольше.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), который подозревается в организации нападения на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом Трепак сообщил агентству "Украинские новости".

По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

"Люди, которые не хотят приезда Левина, уже включились в этот процесс и обеспечили его и адвокатами и всем необходимым. Они не хотят, чтобы он был экстрадирован", - отметил Трепак.

При этом, он не стал называть фамилии тех, кто намерен помешать экстрадиции Левина.

Также Трепак сообщил, что если Левин даст свое согласие на упрощенную процедуру выдачи, то экстрадиция может занять 30-40 дней, если же откажется от такой процедуры и будет обжаловать, то время, которое пойдет на экстрадицию, сложно спрогнозировать.

На данный момент заму генпрокурора неизвестно, обращался ли Левин к болгарским властям с прошением о политическом убежище.

Напомним, 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина, разыскиваемый Интерполом Левин скрывался в квартире в Бургасе, где проживал с гражданкой Украины. 27 января он был арестован на 40 суток.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября девушка скончалась в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.