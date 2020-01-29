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Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды

"Осложнение погодных условий соответствует І уровню опасности, что вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц".

Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Архивное фото
Фото: dsns.gov.ua

В среду 29 января, а также 31-го, погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, ожидаются значительный снег и метели.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"Осложнение погодных условий соответствует І уровню опасности, что вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)", - говорится в сообщении.

29 января ожидается умеренный снег, а днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатской области значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см. На дорогах гололедица.

В западных и северных областях - мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Вместе с тем, сегодня и завтра в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

По Киеву и Киевской области сегодня утром туман, видимость 200-500 м.

На сайте "Укравтодора" отмечается, что сегодня с утра в северных, центральных и южных областях Украины наблюдается туман, а на востоке страны - небольшой дождь. В западных областях - дождь с мокрым снегом при плюсовой температуре. Средняя температура воздуха -1+4

На перевалах Ивашковский, Орявский, Торунский - сильный снег, где уже выпало до 10-15 см. На Ужоцком, Яблунецком, Вишковськом небольшой снег до 5 см, на остальных перевалах идет дождь при плюсовой температуре.

Напомним, раннее в нескольких областях Украины было объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра.

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