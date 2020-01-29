За сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения", - говорится в утренней сводке.

Под обстрелами оказались населенные пункты: Лебединское, Березовое, Васильевка, Новолуганское, Орехово, Новотошковское, Троицкое.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в течение дня вторника боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.