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Режиссеру Ляшенко вернули захваченную квартиру после вмешательства Зеленского

В 2009 году ее на себя переписали рейдеры. 

Режиссеру Ляшенко вернули захваченную квартиру после вмешательства Зеленского
Фото: Скриншот

Украинский Офис противодействия рейдерству вернул захваченное имущество кинорежиссера Юрия Ляшенко. Об этом сообщили на странице президента Владимира Зеленского в Facebook. 

В 2009 режиссер собирался получить наследство от своей двоюродной сестры и обратился в соответствующие органы. Тем временем недвижимость захватили посторонние лица, и, несмотря на победу Ляшенко в судах, нотариус отказался выполнять решение Верховного суда. Позднее выяснилось, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.

"Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился в Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Малюська подписал соответствующий указ", — заявил Зеленский.

Люди, незаконно занимавшие его имущество, покинули квартиру 30 декабря. 

Зеленский призвал всех, кто столкнулся с рейдерством, обращаться в Офис противодействия по адресу Киев, ул. Сверстюка, 15, а также по телефону (044) 237-09-96.

Напомним, 18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук и министр юстиции Денис Малюська открыли Офис противодействия рейдерству.

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