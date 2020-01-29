Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток в зоне ООС 6 раз нарушили режим прекращения огня

Потерь с украинской стороны нет. 

С начала суток в зоне ООС 6 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: uazmi.org

С начала 29 января в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Противник использовал и запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Рядом с Марьинкой применялись гранатометы разных систем и стрелковое оружие, неподалеку н.п. Пески — гранатометы и стрелковое оружие, рядом с Ореховым стреляли из минометов калибра 120 мм (2 мины), три обстрела возле Новотошковского (4 мины из миномета калибра 120 мм, 14 мин из миномета 82 мм).

Отмечается, что украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного оружия и заставляли противника прекратить обстрелы. 

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также