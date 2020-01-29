С начала суток в зоне ООС 6 раз нарушили режим прекращения огня

Потерь с украинской стороны нет.

С начала 29 января в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Противник использовал и запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Рядом с Марьинкой применялись гранатометы разных систем и стрелковое оружие, неподалеку н.п. Пески — гранатометы и стрелковое оружие, рядом с Ореховым стреляли из минометов калибра 120 мм (2 мины), три обстрела возле Новотошковского (4 мины из миномета калибра 120 мм, 14 мин из миномета 82 мм).

Отмечается, что украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного оружия и заставляли противника прекратить обстрелы.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения.