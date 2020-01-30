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"Укравтодор" намерен построить под Киевом три новые развязки

Их будут строить на кредитные средства ЕБРР и ЕИБ.

Госагентство автодорог "Укравтодор" намерено простроить три новые развязки на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Как отметили на сайте агентства, уже объявлен соответствующий тендер на закупку работ по строительству.

Тендер объявлен по строительству развязок на трассах: М-05 Киев - Одесса км 15 + 390, км 21 + 847 и М-06 Киев - Чоп км 21 + 767.

Фото: Укравтодор

Развязки намерены построить за счет займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

"Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Напомним, 27 января в Киеве состоялась презентация программы обновления украинских дорог, которую представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Государство планирует обновление 6 тыс. км дорог. По словам Кубракова, пока 90-95% всех украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и около половины из них нуждается в полном обновлении.

Кроме того, советник премьера Юрий Голик сообщил, что на ремонт дорог в 2020 году дополнительно потратят 20 млрд грн, поскольку ВР разрешила привлекать кредитные средства объемом до 20 млрд гривен на проведение дорожно-строительных работ. Это стало возможным благодаря принятию законопроектов №2660 и №2661 о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

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