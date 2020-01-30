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Рябошапка заявил, что Украина не видит должной реакции Ирана в деле о катастрофе самолета МАУ

Украинская сторона отправила множество запросов, но пока не получила ответ. 

Рябошапка заявил, что Украина не видит должной реакции Ирана в деле о катастрофе самолета МАУ
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Украина пока не видит должной реакции от Ирана в расследовании катастрофы самолета МАУ под Тегераном. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

Также еще не решен вопрос создания международной следственной группы.

"Мы работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросом о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался к генеральному прокурору Ирана. Мы направляли запрос на информацию, необходимую для расследования, просили о допросах некоторых людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответа на все эти запросы еще не получили", - сообщил он.

По словам Рябошапки, международная группа расследования может быть создана в ближайшее время, на протяжении нескольких недель.

"Если не будет результата относительно создания международной группы, это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", - отметил генпрокурор.

Напомним, также Рябошапка сообщил, что украинская сторона продолжает настаивать на том, чтобы расшифровка бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского самолета МАУ происходила на территории Украины. Страна готова подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу расшифровки.

18 января Иран подтвердил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину до конца января. Это заявление распространило иранское информагентство Tasnim.

Однако 19 января иранские власти передумали передавать Украине бортовые самописцы сбитого самолета и заявили, что пытаются расшифровать "черные ящики" в Иране.

23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.

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