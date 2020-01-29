«Укргазвидобування» провалило виконання «Стратегії 20/20» і завдало шкоди покладам природного газу

20 січня на сайті АТ «Укргазвидобування» оприлюднена інформація, відповідно до якої у 2019 р. підприємство видобуло 13,62 млрд куб м товарного газу, який був відпущений населенню та підприємствам комунальної теплоенергетики. Як наголошується в повідомленні «компанія в повному обсязі виконала річний виробничий план».

Фото: blackseanews.net

При цьому видобуток товарного газу як порівняти з 2018 р. знизився на 375 млн куб м.

За даними АТ «Укртрансгаз» та аналітичного видання “EXPRO Gas & Oil Monthly” валовий видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» в 2019 р. склав 14,9 млрд куб м, що на 608 млн куб м (3,8%) нижче за так званий «рекордний» видобуток у 2018 р. (15,5 млрд куб м).

Отже за підсумками 2019 р. валовий обсяг видобутку газу склав 14,9 млрд куб м і в Укргазвидобуванні поспішно наголошують про виконання в повному обсязі річного виробничого плану.

Слід нагадати, що завдання з видобутку природного газу АТ «Укргазвидобування» визначено постановою Кабміну від 26 квітня 2017 р. № 351 «Про затвердження основних засад здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства “НАК “Нафтогаз України”». Відповідно до зазначеної постанови обсяг валового видобутку газу у 2019 р. повинен складати не менш як 18,2 млрд куб м газу.

Саме на основі виконання цієї постанови здійснюється оцінка роботи наглядової ради та голови правління Нафтогазу.

Зокрема, на основі показників, визначених вищезазначеною постановою, встановлено і зобов’язання для наглядової ради Нафтогазу (постанова Кабміну від 19 липня 2017 р. № 526 «Про затвердження очікуваних показників роботи наглядової ради публічного акціонерного товариства “НАК “Нафтогаз України”»)

Зобов’язання для керівника “Нафтогазу України” визначені розпорядженням уряду від 20 березня 2019 р. № 161-р, яким установлено, що одним із основних очікуваних показників роботи голови правління акціонерного товариства “НАК “Нафтогаз України” є забезпечення видобутку до 1 січня 2020 р. не менш як 18,2 млрд куб м природного газу.

Отже виникає логічне запитання – чому раптом в Укргазвидобуванні при падінні обсягів видобутку до 14,9 млрд заявляють про виконання плану? Адже завдання з видобутку на 2019 р. (18,2 млрд куб м) не виконано більш ніж на 3,3 млрд куб м або на 22%.

Можна «привітати» найнятих «ефективних» менеджерів та незалежних членів наглядової ради з «успішним виконанням» річного виробничого плану. Напевне, як ведеться, будуть нараховані і премії.

Разом з тим цікаво дізнатися, який «профан» в НАК «Нафтогаз України» з наглядової ради міг встановити плани для Укргазвидобування не тільки на 3,3 млрд куб м нижче визначених відповідними завданнями для наглядової ради та керівника Нафтогазу, а навіть менші на 375 млн куб м видобутку товарного газу і на 608 млн куб м валового видобутку газу проти факту минулого року.

У багатьох своїх інтерв’ю виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко неодноразово наголошував, що зрив виконання планів нарощування власного видобутку газу, значно послабив позицію України під час переговорів з підписання контракту на транзит російського газу Україною в 2020-2025 рр.

Тому, виконання такого плану при практично безмежних фінансових можливостях (за рахунок високих цін на газ для населення) не робить честі Кабінету Міністрів, керівництву «Укргазвидобування», НАК «Нафтогаз України» та її наглядовій раді – і ніяк не виглядає продовженням заявленої Cтратегії. А заява Андрія Фаворова про «фокусування на підтриманні базового видобутку» тобто на його стагнації прямо протирічить поставленому керівництвом держави завданню, а саме:

«Україна має обходитись без закупівлі імпортного газу за рахунок нарощування власного видобутку та енергозбереження».

Серед основних досягнень у 2019 р. в компанії називають зменшення виробничо-технологічних витрат і втрат (ВТВ) на 300 млн куб м завдяки оптимізації операцій з освоєння і дослідження нових свердловин.

Згідно раніше наданої Укргазвидобуванням інформації «за результатами перегляду нормативів ВТВ у липні Компанія зменшила ВТВ на 50 млн куб м у порівнянні з показниками липня 2018 р.», а це означає, що віртуальна складова в обсягах ВТВ складає як мінімум – 50*12 = 600 млн куб м на рік.

В 2018 р. обсяги ВТВ згідно звіту Укргазвидобування і балансу Нафтогазу склали 1,4 млрд куб м, в 2019 р. після скорочення за рахунок «оптимізації операцій з освоєння і дослідження нових свердловин», вони становили 1,1 млрд куб м. Проте фахівцям нафтогазової промисловості відомо, що операції з освоєння і дослідження нових свердловин вже давно оптимізовані і регламентовані нормативними документами.

Такі способи «скорочення» ВТВ свідчать, що з 1,4 млрд куб м ВТВ в 2018 р. як мінімум 0,6 млрд куб м були віртуальними. І це дало можливість встановити нібито «рекордний» (за всю історію України) обсяг видобутку газу в 2018 р. – 15,5 млрд куб м.

За цією схемою для подальшого скорочення обсягів ВТВ в 2019 р. ще на 0,4 млрд куб м і приведення їх до реальних 0,7 млрд куб м достатньо поставити завдання інституту УкрНДІгаз про перегляд нормативів розрахунку цих витрат на операції з освоєння і дослідження нових свердловин.

Ще одне з основних досягнень у 2019 р., яке, за словами Андрія Фаворова, є дуже значним: «нам вдалося компенсувати природне падіння видобутку обсягом 1,5 млрд куб м».

Таке стрімке зростання природного падіння видобутку - з 0,9 млрд (передбачено у «Стратегія 20/20») і 1,0 млрд куб м (за даними із головної сторінки сайту Укргазвидобування – «Про Компанію») за 2018 р. - до 1,5 млрд куб м за 2019 рік може свідчити про наступне:

1. Показник природного падіння видобутку в обсязі 1,5 млрд куб м за 2019 р. є віртуальним і в 1,67 разів перевищує підтверджений міжнародними експертами показник в «Стратегії 20/20». Його значення наводиться без розрахунків по кожному з родовищ інститутом «УкрНДІгаз».

2. Цей показник може бути розрахований за наступною формулою: видобуток газу із нових свердловин + видобуток газу із свердловин виведених із бездії + (видобуток газу за минулий рік – видобуток газу за поточний рік) = природнє падіння видобутку.

3. Згідно розрахунку за вказаною формулою величина природного падіння видобутку склала – біля 720 млн куб м в 2018 р. і біля 970 млн куб м в 2019 р., тоді як в 2017 р. вона складала лише - біля 200 млн куб м. Стрімке зростання темпів природного падіння видобутку газу в 5 разів за чотири роки - перетворює їх в «неприродні» і може свідчити про негативні наслідки масових гідророзривів свердловин на виснажених родовищах (створення локальних воронок депресій, прискорення процесів обводнення свердловин).

Що стосується інших важливих для Компанії здобутків, що наведені в інформації сайту Укргазвидобування і “EXPRO Gas & Oil Monthly”, особливо «ПРИРІСТ ЗАПАСІВ – 14926 млн куб м», то їх результатом мало би бути нарощування власного видобутку природного газу в Україні, а не антидосягнення – «мінус» 3,3 млрд куб м до запланованого показника обсягів видобутку природного газу у 2019 р. – 18,2 млрд куб м.

А «антиприродне» зростання темпів природного падіння видобутку в обсязі 1,5 млрд куб м. за 2019 рік (за інформацією Укргазвидобування) може свідчити про «турборежимні» методи розробки виснажених родовищ і нанесення непоправної шкоди покладам природного газу – зниженню показника кінцевої газовіддачі.