Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд отправил в психбольницу мужчину, который закрасил краской надгробия на могилах воинов АТО

Экспертиза показала, что обвиняемый имеет хроническое расстройство психической деятельности.

Суд отправил в психбольницу мужчину, который закрасил краской надгробия на могилах воинов АТО
Фото: Полиция Черниговской области

В Черниговской области суд отправил на принудительное психиатрическое лечение мужчину, который повредил надгробные памятники участникам АТО в городе Мена в сентябре прошлого года.

Соответствующее решение 27 января принял Менский районный суд, передает УНИАН.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении к обвиняемому в вандализме принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Отмечается, что по заключению судебно-психиатрического эксперта, обвиняемый имеет хроническое расстройство психической деятельности.

"В результате этого он не мог осознавать свои действия и руководить ими в период времени, к которому относится уголовное преступление. По своему психическому состоянию в настоящее время мужчина лишен способности правильно воспринимать обстоятельства и давать о них показания", - говорится в решении суда.

Напомним, в сентябре 2019 года злоумышленник на центральном кладбище города Мена закрасил краской лица на пяти памятниках погибшим бойцам АТО. Вандалом оказался ранее трижды судимый житель Сновска, который привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, покушение на убийство и поджог церкви. В частных разговорах он неоднократно высказывал пренебрежение к Революции достоинства и АТО, а погибших героев называл предателями.

Ему было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также