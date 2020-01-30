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​Апелляционный суд оставил в силе приговор крымскому депутату Ганышу

Он утверждает, что единственный голосовал против "референдума".

​Апелляционный суд оставил в силе приговор крымскому депутату Ганышу
Василий Ганыш
Фото: Граты

Киевский апелляционный суд оставил без изменения приговор бывшему вице-мэру Феодосии и депутату Верховного Совета Крыма от "Партии регионов" Василию Ганышу.

Об этом сообщают "Граты" из зала суда.

Как сообщалось, 19 ноября 2018 года Днепровский райсуд Киева признал Ганыша виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса) и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Однако под стражу его не взяли и до рассмотрения апелляции оставили под домашним арестом.

Выступая с последним словом в суде, Ганыш снова заявил о своей невиновности.

"Уважаемый суд. Я уверяю вас, что не совершал государственной измены. Да, я поступил неправильно, когда дал согласие на то, что подать документы на регистрацию кандидатом на выборы. Но это не стоит 12 лет лишения свободы. Четыре раза меня убеждали принять участие в обмене заключенными, но все четыре раза я отказался. Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в одном из интервью говорил, что я единственный депутат, который голосовал против «референдума». Мне очень жаль, что сотни крымских татар находятся сейчас в заключении. Все они должны быть освобождены, а не быть участниками обменов", - сказал Ганыш.

Он также рассказал, что подвергся в СИЗО психологическому давлению со стороны представителей прокуратуры. По поводу условий, сроков нахождения в изоляторе и потери здоровья он направил в прокуратуру и другие инстанции 213 обращений, а также жалобу против Украину в ЕСПЧ, где она была зарегистрирована.

Напомним, Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Прокуратура АРК обвинила его в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Крымский политик назвал обвинения необоснованными, и заявил, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения "референдума" о присоединении Крыма к России.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.

27 июля 2018 года суд снял с Ганыша часть обвинений. Изначально было три эпизода: голосование за проведение "референдума", голосование за конституцию Крыма и участие в выборах местного самоуправления. Суд снял, согласившись со стороной защиты, что он действительно голосовал против референдума.

С января 2016 года Ганыш находится под домашним арестом. А в ноябре прошлого года его приговорили к 12 годам тюрьмы.

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