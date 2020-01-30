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В Донецкой области будут судить ректора, который получил три BMW за зачисление иностранцев на учебу

Прокуратура завершила досудебное расследование.

В Донецкой области будут судить ректора, который получил три BMW за зачисление иностранцев на учебу
Фото: 5.ua

Офис Генерального прокурора и Специализированная Антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области, который обвиняется во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Офис генпрокурора.

Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

"По версии следствия, ректор в течение 2018 года получил от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей «BMW X3» стоимостью более 1,2 млн грн и «BMW X5» стоимостью более 1,6 грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет", - говорится в сообщении.

Позже он внес в свою декларацию о доходах недостоверные сведения о получении в пользование автомобиля "BMW X3" на основании несуществующего договора ссуды.

Сейчас подозреваемый и его защита завершают знакомство с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в сентябре прошлого года в Харькове разоблачили в получении систематических взяток директора центра по работе с иностранными студентами.

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