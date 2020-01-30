В Шевченковском районе Харькова произошла перестрелка и был слышен звук взрыва.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"30 января в 13:30 поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв. По адресу выехали руководство ГУНП области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший", - говорится в сообщении.

Правоохранители осматривают место происшествия и разыскивают автомобиль. В городе и области введена полицейская операция "Сирена".

Фото: hk.npu.gov.ua

Издание "Newsroom" со ссылкой на очевидцев, сообщило, что стрельба и взрыв произошли недалеко от Дома Малютки на улице Кузнецкой. На месте свидетели видели 15 человек, а также старый Mercedes белого цвета.

На земле разбросаны осколки и гильзы. В соцсетях также появились неподтвержденные данные, что пострадавшим является боец "Нацкорпуса" Сергей Величко. Однако, глава местного отделения организации Константин Немичев сообщил, что у него нет такой информации.

Фото: hk.npu.gov.ua

По предварительным данным, перестрелка велась из травматического оружия, а также был использован взрывпакет.

Напомним, ранее в киевском Гидропарке произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.