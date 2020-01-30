Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киберполиция предлагает интернет-СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей

Подобные письма получили региональные редакции на Волыни и Николаевщине.

Киберполиция предлагает интернет-СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей
Фото: AndreyPopov\Depositphotos

Интернет-издание "Полтавщина" опубликовало письмо, которое редакция получила от местного отдела Киберполиции. В нем говорится, что правоохранители разработали программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, пытающихся анонимизировать себя при просмотре сайтов в интернете.

Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.

В письме киберполиция интересуются у редакции, заинтересована ли она в установке такого скрипта в программный код сайта. В случае согласия на установку скрипта, сотрудники обещают звязаться с редакцией.

Предложение оформлено в виде файла PDF. При этом само электронное письмо не содержит никаких дополнительных сведений или пояснений.

Редакция отказалась устанавливать сторонний код на страницы своего сайта.

"Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там «бэкдор» - это уже слишком, какими бы благими целями это не оправдывалось", - говорится в заявлении издания.

Фото: facebook.com/poltava.news

На фейсбук-странице "Лаборатория цифровой безопасности" появилась информация, что такие письма от киберполиции с предложением установить скрипт для деанонимизации пользователей получают не только полтавские онлайн-СМИ.

"Нам также известно, что подобные письма получали региональные редакции, в частности на Волыни и Николаевщине. По состоянию на сейчас кода самого скрипта нет в публичном доступе (мы готовим запрос на доступ к публичной информации). Впрочем, судя по содержанию письма, можно предположить, что речь идёт о системе неизбирательного слежения за всеми посетителями интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также