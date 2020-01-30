Интернет-издание "Полтавщина" опубликовало письмо, которое редакция получила от местного отдела Киберполиции. В нем говорится, что правоохранители разработали программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, пытающихся анонимизировать себя при просмотре сайтов в интернете.

Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.

В письме киберполиция интересуются у редакции, заинтересована ли она в установке такого скрипта в программный код сайта. В случае согласия на установку скрипта, сотрудники обещают звязаться с редакцией.

Предложение оформлено в виде файла PDF. При этом само электронное письмо не содержит никаких дополнительных сведений или пояснений.

Редакция отказалась устанавливать сторонний код на страницы своего сайта.

"Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там «бэкдор» - это уже слишком, какими бы благими целями это не оправдывалось", - говорится в заявлении издания.

Фото: facebook.com/poltava.news

На фейсбук-странице "Лаборатория цифровой безопасности" появилась информация, что такие письма от киберполиции с предложением установить скрипт для деанонимизации пользователей получают не только полтавские онлайн-СМИ.

"Нам также известно, что подобные письма получали региональные редакции, в частности на Волыни и Николаевщине. По состоянию на сейчас кода самого скрипта нет в публичном доступе (мы готовим запрос на доступ к публичной информации). Впрочем, судя по содержанию письма, можно предположить, что речь идёт о системе неизбирательного слежения за всеми посетителями интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.