Две машины стояли на трамвайной колее в ожидании полиции.

Днем в Киеве в районе метро Контрактовая площадь из-за столкновения двух автомобилей образовалась пробка из 21 трамвая.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Отмечается, что по состоянию на 16:20 движение рельсового транспорта в районе Контрактовой было полностью заблокировано.

Причиной затора стало ДТП, которое произошло на перекресте улиц Хорива и Межигорской, где не разминулись автомобиль такси и еще одно легковое авто. Машины стояли на трамвайной колее, где произошло ДТП, очевидно, в ожидании полиции.

Фото: cfts.org.ua

Фото: cfts.org.ua

Напомним, ранее в Киеве на Троещине у трамвая на ходу отвалились колеса.