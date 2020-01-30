Глава академии аграрных наук и четверо его коллег получили подозрения от НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще четверым сотрудникам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га земель академии.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что подозрения, которые подписал генеральный прокурор, были вручены с 24 по 29 января.

Среди подозреваемых: глава НААН (на момент совершения преступления - вице-президент), директор Института садоводства НААН (на время совершения преступления - первый вице-президент академии), первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования (во время совершения преступления - вице-президент НААН), вице-президент - главный ученый секретарь НААН (на время совершения преступления - академик-секретарь отделения НААН), директор Национального научного центра Института виноградарства и виноделия им. Таирова НААН.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица академии инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

НАБУ отмечает, что роль подозреваемых в коррупционной схеме заключалась в том, что они, как члены президиума НААН, проголосовали за выделение земучастков, а затем оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц.

Фото: nabu.gov.ua

Фото: nabu.gov.ua

Напомним, в декабре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело о незаконном завладении особо ценными землями НААН. Обвиняемыми в этом расследовании уже стали девять человек, в том числе и один сотрудник Службы безопасности.