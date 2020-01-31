За сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела получил ранение один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции ВСУ: вблизи населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем; рядом с Талаковкой - из станкового противотанкового гранатомета - 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксировано в районе ответственности группировки "Север": неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм; три раза неподалеку Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию "стороной Минских договоренностей".