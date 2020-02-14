В Киеве Минцифры и Минюст запустили онлайн-сервис "е-Малятко"

До конца этого месяца "е-Малятко" намерены запустить в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье и Одессе.

Сегодня, 14 февраля Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции запустили в Киеве онлайн-сервис "е-Малятко". Презентацию этого сервиса открыл премьер-министр Алексей Гончарук.

""е-Малятко" – это очень простая штука. Вместо того, чтобы тратить длинные дни, иногда мне говорили месяцы на то, чтобы оформить документы после рождения ребенка, теперь мы сделали эту услугу максимально простой... Вскоре все можно будет сделать вообще с помощью смартфона", - рассказал премьер.

Гончарук также вручил свидетельство о рождении паре, у которой сегодня родился ребенок.

Заместительница министра юстиции Ольга Онищук отметила, что с начала запуска платформы государственные органы уже получили около 500 заявлений.

Заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская также сообщила, что в скором времени "е-Малятко" станет доступным в приложении "Дія" и с помощью электронной подписи можно будет оформить все необходимые документы.

Она добавила, что Украина является первой страной в мире, которая объединила 10 госуслуг в 1. Кроме того, до конца этого месяца "е-Малятко" намерены запустить в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье и Одессе.

На презентации проекта анонсировали, что на следующей неделе на платформе "Дія" будет запущен сервис с информацией о беременности, где будет расписано о развитии ребенка в утробе матери на протяжении всех 9 месяцев, а также советы относительно беременности и первых дней жизни ребенка.

Напомним, сервис "е-Малятко" запустили в январе в Харькове. 3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг за одним заявлением, воспользовавшись этой услугой.