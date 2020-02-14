Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве Минцифры и Минюст запустили онлайн-сервис "е-Малятко"

До конца этого месяца "е-Малятко" намерены запустить в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье и Одессе.

В Киеве Минцифры и Минюст запустили онлайн-сервис "е-Малятко"
Фото: КиевВласть

Сегодня, 14 февраля Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции запустили в Киеве онлайн-сервис "е-Малятко". Презентацию этого сервиса открыл премьер-министр Алексей Гончарук.

""е-Малятко" – это очень простая штука. Вместо того, чтобы тратить длинные дни, иногда мне говорили месяцы на то, чтобы оформить документы после рождения ребенка, теперь мы сделали эту услугу максимально простой... Вскоре все можно будет сделать вообще с помощью смартфона", - рассказал премьер. 

Гончарук также вручил свидетельство о рождении паре, у которой сегодня родился ребенок.

Заместительница министра юстиции Ольга Онищук отметила, что с начала запуска платформы государственные органы уже получили около 500 заявлений.

Заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская также сообщила, что в скором времени "е-Малятко" станет доступным в приложении "Дія" и с помощью электронной подписи можно будет оформить все необходимые документы.

Она добавила, что Украина является первой страной в мире, которая объединила 10 госуслуг в 1. Кроме того, до конца этого месяца "е-Малятко" намерены запустить в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье и Одессе.

На презентации проекта анонсировали, что на следующей неделе на платформе "Дія" будет запущен сервис с информацией о беременности, где будет расписано о развитии ребенка в утробе матери на протяжении всех 9 месяцев, а также советы относительно беременности и первых дней жизни ребенка.

Напомним, сервис "е-Малятко" запустили в январе в Харькове. 3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг за одним заявлением, воспользовавшись этой услугой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также