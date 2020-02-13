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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Одессе при обыске полицейские присвоили вещи сотрудников предприятия и ели их печенье

Руководство назначило служебное расследование.

​В Одессе при обыске полицейские присвоили вещи сотрудников предприятия и ели их печенье
Фото: Скриншот видео

В Одессе полицейские проводили обыск в офисе предприятия, на котором работают незрячие, и присвоили несколько вещей сотрудников.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Видео с камеры наблюдения попало в интернет и вызвало возмущение пользователей. На нем видно, как несколько человек прячут вещи в карманы и сумку и ругаются. 

"О! Мне скотч нужен. Так, что еще мне нужно, чайник есть, колонка - тоже", - говорит полицейский и кладет себе в сумку моток с лентой. Тем временем, его коллега ест печенье, которое нашел в офисе и комментирует это. В итоге - копы заметили камеру видеонаблюдения и отключили ее.

В полиции установили личности злоумышленников и отстранили их от занимаемых должностей. Назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Госбюро расследований."В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.

Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать позорные действия таких работников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении замначальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта в Киеве и замначальника сектора криминальной полиции Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции  Донецкой области. Их подозревают в том, что они присвоили и продали металлические трубы весом 19 тонн, которые значились вещественными доказательствами.

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