В Одессе полицейские проводили обыск в офисе предприятия, на котором работают незрячие, и присвоили несколько вещей сотрудников.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Видео с камеры наблюдения попало в интернет и вызвало возмущение пользователей. На нем видно, как несколько человек прячут вещи в карманы и сумку и ругаются.

"О! Мне скотч нужен. Так, что еще мне нужно, чайник есть, колонка - тоже", - говорит полицейский и кладет себе в сумку моток с лентой. Тем временем, его коллега ест печенье, которое нашел в офисе и комментирует это. В итоге - копы заметили камеру видеонаблюдения и отключили ее.

В полиции установили личности злоумышленников и отстранили их от занимаемых должностей. Назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Госбюро расследований."В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.

Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать позорные действия таких работников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении замначальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта в Киеве и замначальника сектора криминальной полиции Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции Донецкой области. Их подозревают в том, что они присвоили и продали металлические трубы весом 19 тонн, которые значились вещественными доказательствами.