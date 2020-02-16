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ГосЧС предупредила киевлян о сильном ветре

Порывы ветра, которые могут достигать штормовых показателей, ожидаются по всей Украине.

ГосЧС предупредила киевлян о сильном ветре
Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей Киева о сильных порывах ветра.

"До конца суток 16 февраля и утром 17 февраля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек (I уровень опасности)", - говорится в сообщении ГУ ГосЧС в Киеве.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что порывы ветра, которые могут достигать штормовых показателей, ожидаются по всей Украине.

"Циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, время ураганного ветра. Циклон такой масштабный, что его толчки почувствуют завтра и украинцы", - написала она в фейсбуке.

Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых, сообщила синоптик.

Напомним, 10 февраля сильный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины. Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на нескольких ж/д станциях.

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