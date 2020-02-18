СНБО собрался на заседание

Совет национальной безопасности и обороны собрался на заседание.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

В 12:00 по результатам заседания должен состояться брифинг при участии секретаря СНБО Алексея Данилова, руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Напомним, что утром 18 февраля в Луганской области начались активные боевые действия в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. По официальным данным, боевики неожиданно перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Есть потери.