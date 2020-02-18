Кабмин недоволен законопроектом Бородянского о дезинформации

Кабинет министров недоволен законопроектом министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о дезинформации.

Об этом в интервью LB.ua сказала представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

"Мы стараемся правильно построить коммуникацию по этому вопросу. Мы называем этот документ правительственной инициативой. Перед тем, как он станет законопроектом и будет вынесен на рассмотрение в парламент, нужно, чтобы прошло определенное время. Это вопрос деликатный, поскольку касается, как говорят журналисты, свободы слова", - сказала она.

Шуляк подчеркнула, что в целом правительство поддерживает эту инициативу, потому что "мы живем во время, когда информация является средством массового уничтожения и устрашающим рычагом влияния".

"Украина не раз попадала в ситуации, когда нас клеймили «ворами газа», «террористами», «фашистами». Это должно научить нас иметь механизмы для защиты от пустословия. Кроме этого, давайте не забывать, что военная агрессия Российской Федерации не закончилась. Информационные атаки - часть этой войны, а потому игнорировать информнапады неправильно", - сказала депутат.

Шуляк отметила, что "некоторые вещи" из этого документа требуют подробного обсуждения.

"Но когда мы даже по-рабочему называем эту инициативу «О дезинформации», то, логично, она касается именно ложной информации. То есть речь не идет о свободе слова. Если у тебя есть правдивые доказательства - используй их для своей борьбы. Но если ты распространяешь фейк с определенной целью - отвечай. Это нормальная практика, которая работает во всех цивилизованных странах", - сказала Шуляк.