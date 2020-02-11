Криклий анонсировал установку на дорогах еще 25 комплексов Weight-in-Motion

Они появятся в основном на мостах через Днепр и у портов.

В 2020 году планируют установить 30 комплексов автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion) на дорогах возле морских портов и на мостах через Днепр.

Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры.

"Автоматический габаритно-весовой контроль в 2020 году перейдет к полноценному функционированию. Первые шесть комплексов уже работают в тестовом режиме. В 2020 году проводим сертификацию пилотных WiM-комплексов. 25 WiM будут установлены на дорогах государственного значения, в основном на мостах через Днепр и у портов. Планируем тестирование работы Центра обработки данных и введение обмена информацией Укртрансбезопасность - МВД", - рассказал министр Владислав Криклий на дорожном форуме "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование", который прошел в Киеве во вторник.

Напомним, в начале сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion).

За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.

C осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они находятс на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). В четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева.

Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.