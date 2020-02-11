Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования

По словам министра, возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Госказначейством.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Государственным казначейством.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам министра, сейчас ведомство находится в поиске решения ситуации.

"Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн гривен финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн гривен. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решения, и возможно ли это решение найти быстро", - сказал Бородянский.

Напомним, 10 февраля единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из бюджета. В понедельник в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью "Save ATR".

В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

С 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева. Владелец телеканала - крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.