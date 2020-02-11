На строительство дорог в 2020 году используют часть выигранных у "Газпрома" средств

Всего на эти цели выделили 85 млрд для дорог государственного значения и 22,2 млрд – для местного.

В Украине в 2020 году планируют обновить 4000 км дорог государственного значения. На это предусмотрена беспрецедентная сумма – 85 млрд гривен, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Это, во-первых, 31 млрд из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 млрд под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят "Укравтодору" все это сделать", – сообщил президент Владимир Зеленский на мероприятии "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование".

Помимо этого, на строительство дорог государственного назначения уйдет часть средств, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.

В этом году строить будут не только общегосударственные автопути, а и дороги местного значения.

"Мы ставим целью в этом году построить 2,5 тысяч километров дорог местного значения. Для достижения этой цели есть выделенные рекордные 22,2 млрд гривен. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году", – заявил Зеленский.

Ранее Кабмин презентовал Дорожную стратегию на 2020 год, в которой планировалось построить и отремонтировать не менее 4000 километров дорог.

Напомним, в конце декабря 2019 российский газовый монополист "Газпром" выплатил "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.