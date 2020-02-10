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Верланов: количество ФОП в Украине продолжает расти

За год показатель увеличился более чем на 19 тысяч. 

Сергей Верланов
Фото: tax.gov.ua
Сергей Верланов

В Украине продолжает расти количество физических лиц-предпринимателей, которые пребывают на упрощенной системе налогообложения. Это свидетельствует об оживлении деловой активности на уровне макробизнеса, что влияет на существенное увеличение поступлений в бюджет от единого взноса. Об этом информирует Государственная налоговая служба Украины

Если по состоянию на 1 января 2019 года на упрощенной системе налогообложения пребывали 1 млн 394,5 тыс. предпринимателей, то в начале 2020 – уже 1 млн 488,3 тыс.

По информации ГНС, за прошлый год также выросли и бюджетные поступления от единого налога. В том числе, в 2019 году плательщики выплатили 24,95 млрд гривен единого налога. Это на 25,5% (или на 5,08 млрд) больше, чем в 2018 году. 

"Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне макробизнеса на упрощенной системе и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны налоговая служба и дальше будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширять перечень и качество электронных услуг", – заявил глава ГНС Сергей Верланов.  

В целом по состоянию на 1 января 2020 года количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей в Украине составляло 1 млн 885,9 тысяч лиц. Это на 19,8 тысяч больше, чем в начале 2019 года. 

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов заявлял, что в прошлом году налоговая выполнила бюджет, а уже в этом – перевыполнила. 

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