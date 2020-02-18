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Шуляк предлагали пост министра

Представительница Кабмина в Раде предпочла остаться депутатом.

Шуляк предлагали пост министра
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Елена Шуляк рассматривалась как один из кандидатов на замену министру развития громад и территорий Алене Бабак, но она отказалась.

Об этом сама Шуляк рассказала в интервью LB.ua.

"Министерство регионального развития занимается не только строительством. Если в строительстве (могу без преувеличения сказать) я один из лучших специалистов, то в сферах децентрализации, регионального развития мне надо еще очень много учиться. Что если я не завершу реформу децентрализации? Что буду делать с регионами, где реформа идет медленно? Моего внутреннего ресурса не хватило бы на то, чтобы согласиться. Моих амбиций не было больше, чем моих знаний", - сказала она.

Напомним, Алена Бабак 4 февраля покинула должность министра из-за давления "строительной мафии". Ее заменил ивано-франковский губернатор Денис Шмыгаль, который в добавок получил пост вице-премьера.

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