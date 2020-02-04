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Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию

"Я хочу заверить, что за всеми вами сегодня следят. Следят должным образом".

Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Елена Бабак
Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада уволила министра развития громад и территорий Алену Бабак, удовлетворив ее заявление об отставке.

За это проголосовали 266 депутатов.

В своей речи Бабак поблагодарила членов правительства за сотрудничество и обрушилась с резкой критикой на "злопыхателей" в строительной отрасли.

"Я попросила слово, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала злопыхателями, в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут. Которые, думаю, очень хотели бы радоваться на моих костях после увольнения. Не получится. Не получится потому, что начатая этим правительством, Министерство развития громад, Офисом президента борьба с коррупцией в строительной сфере, сфере архитектурно-строительного контроля не имеет обратного пути", - сказала Бабак.

"Сейчас подставные организации пытаются увольнять людей в ГАСИ. Подставными я называю карманные организации типа "Стоп свавілля", "Громадська правда". Через людей, которые в системе ГАСИ продолжают работать и писать кляузы, чтобы сохранить сферу своего влияния. Я хочу заверить, что за всеми вами сегодня следят. Следят должным образом", - заявила она.

"Я хочу также сказать тем, кто начал борьбу со мной в прессе из-за аннулирования разрешений на Ольшанской, на Гоголевской. И эти люди скоро начнут строительство возле дворца "Украина", на Ивана Франко", - заявила она.

Бабак имеет в виду скандальные киевские стройки на улице Ольшанская, 2-6, Гоголевская, 32в, Большая Васильковская, 107-109.

Напомним, что Бабак была депутатом Верховной Рады VIII созыва, баллотировалась по спискам партии "Самопомощь".

29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, Алена Бабак назначена министром развития громад и территорий Украины.

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