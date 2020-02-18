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Радуцкий рассказал, как будет проходить карантин эвакуированных из Китая украинцев

В случае вспышки коронавируса, в Украине есть 5700 мест для лечения.

Радуцкий рассказал, как будет проходить карантин эвакуированных из Китая украинцев
Михаил Радуцкий
Фото: Макс Левин

Эвакуированных из Китая граждан Украины, которых направят на 14-дневную обсервацию, будет охранять Национальная гвардия.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает корреспондент LB.ua.

"Там 47 человек выделило Министерство внутренних дел для обеспечения этой обсервации. Это Национальная гвардия и сотрудники полиции. Также там будет ограниченный медицинский персонал - не будет смен. Там будут находиться люди (медики) в течение всех 14 дней... Если, не дай Бог, это заболевание, - они попадут в инфекционную больницу, а не в место карантина, то там уже будет и проточно-вытяжная вентиляция, персонально на каждый блок. А это условия - еще из советских времен", - сказал Радуцкий.

Он также заверил, что в Украине есть возможности для изоляции и лечения, в случае вспышки заболевания.

"В Украине на сегодняшний день в случае всплеска заболевания есть 5700 кроватей. Есть кровати второго резерва и есть - третьего резерва. Что касается оборудованиия - есть специальное оборудование для наполнения кислородом легких людей, их не так много как обычных аппаратов искусственной вентиляции легких, но они есть", - сказал Радуцкий.

Напомним, Кабинет министров выделил 4,5 млн гривен на 14-дневный надзор украинцев, эвакуированных из Китая. Правительство обеспечит их всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

Сообщалось, что на двухнедельную обсервацию после эвакуации из Китая попадут около 100 человек.

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