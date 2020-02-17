Минздрав отказался называть место содержания эвакуированных из Китая украинцев

Министерство здравоохранения решил не называть место содержания украинцев, которых 19 февраля эвакуируют из Китая.

"Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть. По ним ведется полная подготовка. Одно основное, одно резервное на случай, если что-то произойдет", - сказал на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, по последним данным, планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Все они будут находится минимум под 14-дневным наблюдением в Украине.

Заместитель министра подчеркнул, что в самолет пустят только здоровых людей без симптомов болезни.

"Эвакуируются здоровые люди, люди с симптомами ГРВИ на борт допущены не будут. Перед посадкой на самолет проводится медицинское обследование китайскими медработниками, а перед подъемом на борт дополнительно всех эвакуированных граждан обследует медицинская команда Минздрава", - сказал Ляшко.

При этом он попросил называть содержание граждан под наблюдением не карантином, а обсервацией.

"Если в течение обсервации у кого-то из прибывших проявятся симптомы болезни, его госпитализируют в больницу, в бокс, который предотвращает распространение. Будет диагностика. Если подтвердится, что у этого человека есть болезнь, вызванная этим коронавирусом, тогда срок пребывания в обсервации всех остальных продлится на 14 дней с момента изоляции этого человека", - сказал Ляшко.

Напомним, что 16 февраля во Львовской области жители одного из поселков вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая.