В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Минздрав отказался называть место содержания эвакуированных из Китая украинцев

Есть два учреждения - основное и резервное.

Минздрав отказался называть место содержания эвакуированных из Китая украинцев
Виктор Ляшко
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения решил не называть место содержания украинцев, которых 19 февраля эвакуируют из Китая.

"Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть. По ним ведется полная подготовка. Одно основное, одно резервное на случай, если что-то произойдет", - сказал на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, по последним данным, планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Все они будут находится минимум под 14-дневным наблюдением в Украине.

Заместитель министра подчеркнул, что в самолет пустят только здоровых людей без симптомов болезни.

"Эвакуируются здоровые люди, люди с симптомами ГРВИ на борт допущены не будут. Перед посадкой на самолет проводится медицинское обследование китайскими медработниками, а перед подъемом на борт дополнительно всех эвакуированных граждан обследует медицинская команда Минздрава", - сказал Ляшко.

При этом он попросил называть содержание граждан под наблюдением не карантином, а обсервацией.

"Если в течение обсервации у кого-то из прибывших проявятся симптомы болезни, его госпитализируют в больницу, в бокс, который предотвращает распространение. Будет диагностика. Если подтвердится, что у этого человека есть болезнь, вызванная этим коронавирусом, тогда срок пребывания в обсервации всех остальных продлится на 14 дней с момента изоляции этого человека", - сказал Ляшко.

Напомним, что 16 февраля во Львовской области жители одного из поселков вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также