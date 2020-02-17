В Китае количество жертв коронавируса выросло до 1770 человек

На материковом Китае количество летальных исходов от коронавируса COVID-19 за сутки выросло на 100 и составило 1770 погибших. Это – самый маленький суточный показатель смертности начиная с 11 февраля, пишет Reuters.

В то же время увеличилось количество новых случаев заражения. По состоянию на 17 февраля, число новых больных в эпицентре вспышки вируса, провинции Хубэй, составило 1933 человек. Почти 90% новых случаев заболевания диагностировали в столице провинции Ухане.

"Чиновники сообщили, что по всему континентальному Китаю общее количество случаев заболевания увеличилось на 2048 до 70 548, при этом 1770 человек погибли", – добавили в агентстве.

Из более чем 70 000 пациентов с коронавирусом из больниц в Китае пока выписали 10 844 человека. Вне Китая за все время было подтверждено 500 случаев заражения, в основном у людей, приехавших из китайских городов.

Напомним, к 16 февраля заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у 68 500 человек. В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили производство первого лекарства, которое может быть эффективным для лечения нового коронавируса.