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Спешка в подготовке конституционных изменений вредна и для реформы децентрализации, и для местного самоуправления, - Слобожан

"Конституция - это очень тонкий инструмент и к нему нужно подходить очень осторожно".

Спешка в подготовке конституционных изменений вредна и для реформы децентрализации, и для местного самоуправления, - Слобожан
Александр Слобожан
Фото: Lb.ua

По мнению исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, конституционные изменения должны быть финальной точкой для завершения реформы децентрализации, а спешка в подготовке конституционных изменений является вредной как для самой реформы, так и для местного самоуправления.Об этом он заявил в ходе круглого стола "Децентрализация. Взгляд местной власти" в Институте Горшенина.

“Конституционные изменения должны быть финальной точкой для завершения реформы децентрализации. И спешка в подготовке конституционных изменений является вредной как для самой реформы, так и для местного самоуправления. С 2021 года местные бюджеты будут, без преувеличения, ужасными. Они снова превратятся в “кассы”, так как пропадет местный акциз, паевое участие, инфраструктурная субвенция и еще ряд источников наполнения бюджета. И на фоне того, что нам нужно вкладываться в жилые дома, которые требуют обновления, в изношенные коммунальные сети и инфраструктуру, на этом фоне мы говорим о необходимости конституционных изменений. Граждан Украины не раз спрашивали, чего они хотят - качественных услуг или изменения каких-то названий. Конечно, людям более важны услуги. Мы закончили второй этап бюджетной децентрализации, дали возможность дышать малому и среднему бизнесу, что очень важно для благополучия громад”, - подчеркнул Александр Слобожан.

По его словам, в ходе предстоящих обсуждений изменений в Конституцию важно четко понять, что предлагает центральная власть и какую модель взаимодействия предлагает.

“С 25 февраля начинается публичное обсуждение того, нужны ли нам вообще конституционные изменения, что они нам дают, какую модель мы будем в них закладывать. В каждом регионе должны пройти круглые столы и заседания, чтобы выйти на то, нужны ли вообще эти изменения. Если мы просто подгоняем эти изменения под местные выборы, которые состоятся 25 октября 2020 года, то это неправильно, ведь Конституция - это очень тонкий инструмент и к нему нужно подходить очень осторожно”, - отметил Александр Слобожан.

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