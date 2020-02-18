В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

​Начальник Генштаба рассказал подробности утренней атаки боевиков

Один из постов пришлось оставить.

​Начальник Генштаба рассказал подробности утренней атаки боевиков
Фото: Офис президента

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак рассказал подробности утренней атаки боевиков.

На брифинге в Офисе президента он сообщил, что активные боевые действия начались около 5 часов утра.

"Сегодня после пяти часов утра незаконные вооруженные формирования ОРДО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм", - сообщил Хомчак.

Около 5:15 штурмовыми группами боевики попытались атаковать наблюдательные посты по трем направлениям на участке от Новотошковского до Желобка.

Нападение штурмовых групп удалось отбить, а на наблюдательном посту "Баня" 72-й бригады завязался бой.

Украинских военных отвели с поста, чтобы ударить по нему артиллерией. "Бойцы отошли с наблюдательного поста, потому что нужно было наносить удар. Они отошли, там был бой. Наши 200-й остался там, 200-е противника тоже находятся там", - сказал Хомчак.

С 10 часов противник запросил режим тишины, и бой прекратился.

"Наши потери - один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены", - сказал Хомчак.

Потери боевиков - 4 погибших и 6 ранены.

Напомним, около 5 часов утра 18 февраля боевики атаковали позиции Объединенных сил в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минского соглашениями.

Бой продлился около пяти часов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также