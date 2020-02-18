​Начальник Генштаба рассказал подробности утренней атаки боевиков

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак рассказал подробности утренней атаки боевиков.

На брифинге в Офисе президента он сообщил, что активные боевые действия начались около 5 часов утра.

"Сегодня после пяти часов утра незаконные вооруженные формирования ОРДО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм", - сообщил Хомчак.

Около 5:15 штурмовыми группами боевики попытались атаковать наблюдательные посты по трем направлениям на участке от Новотошковского до Желобка.

Нападение штурмовых групп удалось отбить, а на наблюдательном посту "Баня" 72-й бригады завязался бой.

Украинских военных отвели с поста, чтобы ударить по нему артиллерией. "Бойцы отошли с наблюдательного поста, потому что нужно было наносить удар. Они отошли, там был бой. Наши 200-й остался там, 200-е противника тоже находятся там", - сказал Хомчак.

С 10 часов противник запросил режим тишины, и бой прекратился.

"Наши потери - один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены", - сказал Хомчак.

Потери боевиков - 4 погибших и 6 ранены.

Напомним, около 5 часов утра 18 февраля боевики атаковали позиции Объединенных сил в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минского соглашениями.

Бой продлился около пяти часов.