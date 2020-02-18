Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Пашинского

Киевский апелляционный суд во вторник, 18 февраля, отклонил жалобу адвокатов на продление меры пресечения для экс-депутата Сергея Пашинского.

Об этом говорится на сайте суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского райсуда от 28 января осталось без изменений.

Пашинский останется под круглосуточным домашним арестом по меньшей мере до 27 марта.

Напомним, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на автомобиле из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, начав угрожать им, и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Сергей Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса признали "общественно опасными".

После смены власти в 2019 году дело реанимировали, и 7 октября 2019 года Пашинского взяли под стражу по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).

18 декабря его отпустили под домашний арест.