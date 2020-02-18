В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)

В каждом регионе решено назначить "уполномоченных", которые будут готовить партию "Слуга народа" к выборам - от помощи в подборе кандидатов до ответственности за итоговый результат.

Об этом LB.ua сообщили несколько источников в партии "Слуга народа".

По словам собеседников, конечный список нардепов-кураторов утверждается президентом.

"Эта идея возникла из того, что за шесть месяцев (до выборов, - ред.) есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда слишком уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, то такими "уполномоченными" станут люди, которые напрямую не относятся к регионам. Есть несколько исключений - Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". Они получат мандат провести со всеми переговоры, оценить ситуацию без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить - при необходимости - руководство областных организаций и подобрать затем кандидатов. Они потом пройдут независимый фильтр", - заверил источник в партии.

По словам одного из собеседников, такие неофициальные "уполномоченные" должны поговорить с представителями всех местных элит и "ЗеКоманды", чтобы определить будущих кандидатов на местные выборы и затем представить их президенту и партии на утверждение.

Так, согласно актуальному сейчас распределению, планируется, что куратором Киева от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, Николаевской области - лидер фракции "СН" Давид Арахамия. Нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон - за Черниговской, нардеп Александр Сова - за Одесской.

Предполагается, что "уполномоченным" по Херсонской области должен стать Александр Дубинский. Сам он, однако, комментировать это LB.ua не захотел, призвав "подождать день-два", поскольку "пока ещё нет окончательной ясности".

Обновление. Куратором по Кировоградской области предполагаемо станет Никита Потураев, по Винницкой - Алина Загоруйко, по Черкасской - Александр Завитневич. "Уполномоченным" по Днепропетровской области должен стать Юрий Кисель.

При этом партия не планирует официально сообщать об "уполномоченных" и полный список держит в секрете.

Напомним, что местные выборы должны состоятся 25 октября.