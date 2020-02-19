Врачи требуют от Рады принять закон про обеспечение безопасности работников скорой

На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием к Верховной Раде принять законопроект № 6311 «Про внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению безопасности медицинским работникам и работникам системы экстренной медицинской помощи, входящих в состав бригады экстренной медицинской помощи во время оказания медицинской помощи".

Петиция зарегистрирована 10 февраля, ее автор директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

В тексте петиции отмечается, что в последнее время участились нападения на членов бригад экстренной медицинской помощи, что не добавляет привлекательности этой профессии. Отсутствие наказания виновных является весомым аргументом для врачей и фельдшеров, которве остались в профессии, покинуть "скорую" навсегда, что бы не подвергаться опасности.

Законопроект № 6311 был зарегистрирован в Раде предыдущего созыва еще в 2017 году. Профильный комитет рекомендовал его принять в первом чтении и доработать.

Вместе с тем, члены Комитета отметили, что принятие закона обеспечит правовую защиту и безопасность медицинским работникам.

На момент публикации новости петицию поддержали 2141 человек з 25000 необходимых. На голосование осталось 82 дня.