В Соломенском районе Киева на ул. Борщаговской неизвестные избили таксиста, отобрали у него деньги и мобильные телефоны, затем скрылись на его автомобиле. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пострадавший приехал на вызов, припарковал авто и вышел на улицу ждать клиента. В этот момент к нему сзади подбежали незнакомцы, повалили на землю и начали бить. Затем злоумышленники сели в его автомобиль и уехали.

46-летнего киевлянина госпитализировали, по предварительному заключению врачей, у него перелом бедренной кости.

В результате правоохранители разыскали автомобиль потерпевшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. Фигурантов задержали. Ими оказались - 22-летние иностранцы, которые ранее к уголовной ответственности не притягивались. По данному факту начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в июле 2019 года в Запорожской области пропал без вести 34-летний таксист, который отправился с пассажирами из Бердянска в Токмак. Его автомобиль Daewoo был обнаружен возле одного из прудов региона. Водитель взял пассажиров "с тротуара".